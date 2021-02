Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 38-Jähriger mit falschen Ausweisen im Gepäck

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am Samstag falsche Ausweise und ein verbotenes Messer sichergestellt.

Bei einer Kontrolle an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof konnte sich ein russischer Staatsangehöriger lediglich mit einer französischen Asylbescheinigung ausweisen, die ihn weder zur Einreise, noch zum Aufenthalt in Deutschland berechtigt. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden in seinem mitgeführten Gepäck ein falscher polnischer Führerschein, ein falscher polnischer Aufenthaltstitel sowie ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt.

Zur Herkunft der falschen Dokumente macht er keine Angaben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste er zurück ins Nachbarland und erhält neben einer Anzeige zudem ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

