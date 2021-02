Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung bei der KITA Arche Noah

Konz (ots)

In der Zeit von Freitag, den 12.02.21, 17:00 Uhr bis zum Dienstag, den 16.02.21, 09:00 Uhr haben unbekannte Täter mehrere Behälter auf dem Spielgelände der KITA zerstört. Die Schadenshöhe ist zwar gering beziffert, jedoch gab die Leitung der KITA an, dass schon des Öfteren morgens Zigarettenkippen vom Personal aufgesammelt und entsorgt wurden. Sachdienliche Hinweise auf Personen, die sich auf dem Gelände der KITA, Michael-Kutscheid-Weg, aufhalten bitte an die Polizei in Konz weiterleiten.

