POL-RE: Datteln: Radfahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag um 07:30 Uhr wurde eine 51-jährige Pedelecfahrerin aus Datteln bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Herten kollidierte mit der Radfahrerin auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe Westring. Die 51-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

