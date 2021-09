Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfall - Fahrerin ohne Führerschein

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend (21:00 Uhr) wollte eine 23-jährige Autofahrerin aus Herten aus einer Hauseinfahrt in die Feldstraße einbiegen. Gleichzeitig bog ein 46-jähriger Autofahrer aus Herten von der Otto-Lenz-Straße in die Feldstraße ein. Auf Höhe der Einfahrt kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich die Beifahrerin der 23-Jährigen leicht. Medizinische Hilfe vor Ort war nicht erforderlich.

Die Hertenerin ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Die beiden Fahrzeuge blockierten etwa eine Stunde lang die Feldstraße. Ein unbeteiligter Busfahrer informierte letztendlich die Polizei über den Unfall. Zeitweise versammelten sich bis zu 50 Menschen am Unfallort.

Der Sachschaden wird auf über 11.000 Euro geschätzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell