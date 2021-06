Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210621-3-pdnms Einfamilienhaus in Fleckeby abgebrannt

Fleckeby ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am Samstag, den 19.06.2021, gegen 00:30 Uhr wurde durch die Bewohner eines Einfamilienhauses ein Feuer in Fleckeby gemeldet. Zunächst brannte nur die Gartenhütte. Von dieser aus sprangen die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus über und setzen dieses ebenfalls in Brand. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte das bereits im Vollbrand stehende Wohnhaus nicht mehr gerettet werden. Es konnten nur noch die benachbarten Wohnhäuser geschützt werden.

Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.

Das Feuer ist aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

