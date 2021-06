Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210619-1-1-pdnms Update für Suche nach vermissten Mädchen Einfelder See

Neumünster (ots)

Die Absuche auf dem See nach dem vermissten 13 jährigen Mädchen wurde am 19.06.2021 um 15.45 Uhr für den heutigen Tag eingestellt.

Sowohl zwei Taucher des ASD wie auch zwei Spürhunde der Polizei hatten seit 11 Uhr auf dem See nach dem vermissten Mädchen gesucht, dass 13 jährige Mädchen konnte jedoch nicht gefunden werden.

Am Montag, den 21.06.2021 wird die Suche durch die Kriminalpolizei Neumünster und Spezialeinheiten am Einfelder See fortgeführt.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell