Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210621-2-pdnms Widerstand gegen Polizeibeamte bei einem Hausfriedensbruch in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 19.06.2021 um 22.15 Uhr wurde die Polizei in die Rosenstraße in Neumünster gerufen, dort kam es zu einem Hausfriedensbruch, zwei Personen wollten dort in einem Mehrfamilienhaus die Wohnung der Mieterin nicht verlassen, obwohl sie dazu mehrfach nach einem Streit aufgefordert wurden.

Als die Beamten des 1. Polizeirevier Neumünster in der Wohnung ankamen, waren ein 22 jähriger Mann und seine 41 jährige Mutter, die zu Gast in der Wohnung waren, sofort äußerst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Trotz mehrfacher Aufforderung, die Wohnung zu verlassen, weigerten sich die Beiden, dieser Aufforderung nach zu kommen.

Als die Polizeibeamten die Mutter und ihren Sohn aus der Wohnung führen wollten, biss die 41 jährige Frau einen Beamten in den rechten Oberarm.

Später stellte ein Polizeiarzt fest, dass der Beamte durch den Biss einen erheblichen Bluterguss davon getragen hatte, es bestand jedoch keine Infektionsgefahr. Der Beamte konnte im Anschluss seinen Dienst fortsetzen.

Mutter und Sohn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Widertand gegen Vollzugsbeamte.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell