Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Einbeck (ots)

Einbeck, Am Schwimmbad, 16.09.2020; 05:45 Uhr

EINBECK ( fi ) -

In den frühen Morgenstunden des 16.09.2020 wird auf dem Gelände des Schwimmbades eine Person festgestellt, die sich auf Ansprache zügig entfernt. Anschließend wird eine Beschädigung am Maschendrahtzaun des Geländes festgestellt. Sachschaden in etwa 100EUR.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

