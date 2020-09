Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Leichte Verletzungen erlitt eine 52-jährige Pedelec-Fahrerin, die am 17.09.2020, gegen 16:45 Uhr den Radweg in der Auschnippe aus Richtung Sohlingen kommend befuhr. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer bog von einem ehemaligen Firmengelände eines Autohauses nach rechts in die Auschnippe ein und stieß dort mit der Radfahrerin zusammen, die dadurch zu Fall kam. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 550,- Euro.

