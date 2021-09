Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unfall mit jungem Motorradfahrer

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend um 19:15 Uhr verlor ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Haltern am See auf der Merfelder Straße im Bereich einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte, das Motorrad blieb im Bereich der Schutzplanke liegen. Der 21-jährige wurde in ein Krankenhaus transportiert und blieb hier zur Vorsicht über Nacht. Verletzungen wurden allerdings nicht festgestellt. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit - es wurde abgeschleppt.

