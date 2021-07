Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schüsse vom Balkon

Rostock (ots)

Am 06.07.2021 gegen 19.15 Uhr wurde in Rostock Groß-Klein von einem Balkon in Richtung des gegenüberliegenden Wohnhauses geschossen. Personen wurden nicht verletzt. Nach Hinweis eines Bürgers hatte eine männliche Person das Haus nach den Schüssen verlassen, dabei sollte es sich um den Schützen handeln. Die männliche Person konnte in Tatortnähe gestellt werden. Er trug eine geladene Schreckschußwaffe in der Bauchtasche von seinem Pullover, die sichergestellt wurde. Der tatverdächtige 38jährige Deutsche stand unter Alkoholeinwirkung, die Messung ergab einen Vorwert von 2,58 Promille. Er war kooperativ und ließ die Beamten in die Wohnung, dort wurde die Identität festgestellt. In der Wohnung wurden Betäubungsmittel und diverse Teile einer Schreckschusswaffe sichergestellt. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Volker Räthel Polizeihauptmeister Polizeirevier Rostock Lichtenhagen

