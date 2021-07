Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Verletzte und starke Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf der BAB 24

BAB 24 / Hagenow (ots)

Am Freitag, den 02.07.2021 ereignete sich auf der BAB 24 kurz vor der Anschlussstelle Hagenow in Fahrtrichtung Berlin in den Nachmittagsstunden ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Nissan auf eine Fahrzeugkombination mit einem Wohnanhänger auf. Unfallursächlich könnte hierbei eine heruntergefallene Zigarette gewesen sein. Ehe der Fahrzeugführer wieder auf die Fahrbahn schaute und die unmittelbar vor ihm fahrende Fahrzeugkombination bemerkte, konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden und beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern. Hierbei wurde der Wohnanhänger des vorausfahrenden PKW VW eines 52-jährigen Fahrzeugführers abgerissen und der VW kam quer auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Wohnanhänger und der PKW Nissan schleuderten in den Straßengraben. Alle fünf Fahrzeuginsassen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer, darunter ein 14-jähriges Mädchen. Ein nachfolgender PKW versuchte ein Hineinfahren in die Unfallstelle zu vermeiden und stieß dabei mit der Schutzplanke zusammen. Glücklicherweise wurden die Insassen hiebei nicht verletzt. Die verletzten Personen wurden in die Krankenhäuser Hagenow und Schwerin verbracht. Neben einer Vielzahl von Rettungskräften, kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Ein Sachverständiger der DEKRA wurde hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können. Die Vollsperrung der BAB 24 dauert bereits seit mehr als zwei Stunden an. Zum Unfallzeitpunkt herrschte ein hohes Verkehrsaufkommen, welches in Folge der Vollsperrung der Autobahn auch auf den Nebenstraßen zu starken Verkehrsbehinderungen führte. Im Auftrag Tobias Penning Polizeioberkommissar

