Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Rollerfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch um 14:00 Uhr fuhr ein 71-jähriger Motorrollerfahrer aus Haltern am See auf der Dortmunder Straße in Richtung Datteln. Eine 87-jährige Autofahrerin aus Datteln wollte auf der Dortmunder Straße wenden. Dabei kollidierte sie mit dem Rollerfahrer. Der Mann verletzte sich leicht. Er wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

