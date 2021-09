Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Radfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 14:00 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Pedelec-Fahrer aus Dorsten auf der Recklinghäuser Straße in Richtung Westen. Kurz hinter der der Eichenstraße kollidierte er mit dem Heck eines haltenden Autos. Die 48-jährige Fahrerin aus Dortmund hatte auf dem Seitenstreifen gehalten. Bei dem Aufprall auf das Heck verletzte sich der Radfahrer schwer. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert. Bei dem Unfall entstand gut 2.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell