Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahndung nach Bandenbetrug/ Computerbetrug mit Foto

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 02.05.2021 wurden durch einen unbekannten Tatverdächtigen in Bottrop zwei EC-Karten betrügerisch erlangt und im Anschluss an einem Geldautomaten an der Meckenemstraße in Bocholt eingesetzt (20.14 Uhr). Anschließend übergab der bislang Unbekannte die EC-Karten an einen weiteren unbekannten Tatverdächtigen. Dieser setzte die EC-Karten am Folgetag erneut ein - ca. 12.30 Uhr, am Markt.

Fotos des Tatverdächtigen finden sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bottrop-bandenbetrug-computerbetrug

Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter der Tel: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell