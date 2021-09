Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Oer-Erkenschwick:

Auf der Straße Steinacker wurde am Dienstag, zwischen 13 und 22 Uhr, ein grauer Audi A4 an der Fahrertür beschädigt. Der Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Marl:

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht auf dem Schotterparkplatz der LWL-Klinik in Marl an der Halterner Straße. Dort wurde am Dienstag, zwischen 12.45 Uhr und 20.45 Uhr, ein schwarzer Nissan Qashqai angefahren und hinten links beschädigt. Der Verursacher ist weggefahren ohne sich zu kümmern. Der Schaden liegt schätzungsweise bei etwa 1.000 Euro.

Recklinghausen:

Auf der Südstraße wurde zwischen Samstagmittag und Dienstagnachmittag ein grauer Mercedes CLS angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet und hat einen Schaden von rund 3.000 Euro hinterlassen.

Waltrop:

Rund 1.500 Euro Sachschaden sind bei einer Unfallflucht auf einem Schul-Parkplatz an der Recklinghäuser Straße entstanden. Dabei wurde ein grauer VW Tiguan, der am Fahrbahnrand im Bereich der Turnhalle stand, beschädigt. Der Verursacher ist weggefahren, ohne sich zu melden. Die Unfallflucht muss am Freitagabend (03.09.) passiert sein, angezeigt wurde sie am Dienstagabend. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise zu den Unfallfluchten bitte an die zuständigen Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell