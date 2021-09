Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Bahnhofstraße wurde zwischen Samstagmittag und Dienstagmittag in einen Container eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten unter anderem drei Samsung-Handys, zwei Tablets und einen Monitor. Die Polizei sucht Zeugen.

Dorsten:

Auf dem Starnitzweg sind unbekannte Täter in einen Bungalow eingebrochen. Dort öffneten sie einen Wandtresor und nahmen unter anderem eine Bankkarte heraus. Damit flüchteten sie unerkannt. Die Bewohner waren mehrere Tage nicht zu Hause, der Einbruch wurde am Dienstagabend angezeigt. Die Tat selbst kann aber schon seit Ende August passiert sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Marl:

Von der Straße Am Alten Sportplatz wurde ein schwarzer Mercedes gestohlen. Die C-Klasse hat ein OB(erhausener)-Kennzeichen und wurde zuletzt am Freitagabend gesehen. Am Dienstagmittag war der Mercedes verschwunden. Wer Hinweise zum angezeigten Diebstahl geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell