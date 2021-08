Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Erneute Betrugsversuche am Telefon

Rottweil (ots)

Erneut gab es wieder Betrugsversuche mit angeblichen Polizeibeamten am Telefon. Zwei ältere Frauen aus Rottweil, die Anrufe von einem Polizisten namens "Nowak" erhielten und der sich nach Wertsachen erkundigte, erkannten jedoch den Schwindel und legten den Hörer auf. Die Polizei schließt nicht aus, dass es in den nächsten Tagen zu weiteren derartigen Anrufen kommt. Die richtige Polizei wird sich in keinem Fall nach Vermögenswerten erkundigen. Wer Zweifel hat, kann aus dem Telefonbuch oder Internet die Telefonnummer der örtlichen Polizei ausfindig machen und sich gegebenenfalls dort hinwenden.

