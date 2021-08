Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Jugendliche beschädigen Verkehrszeichen

Schramberg-Waldmössingen (ots)

In der Nacht zum Freitag sind im Kreisverkehr mehrere Verkehrszeichen beschädigt worden. Anwohner hatten gesehen, dass Jugendliche sich kurz vor fünf Uhr dort an den Verkehrseinrichtungen zu schaffen machen und dann abgehauen sind. Eine Polizeistreife stellte kurze Zeit später fest, dass tatsächlich Schilder gewaltsam herausgerissen waren. Bei der anschließenden Fahndung trafen sie auf einen 19-Jährigen, der für die Tat in Frage kommt und auf zwei Zeugen. Die näheren Umstände und ob weitere Personen noch an der Sachbeschädigung beteiligt sind, müssen noch ermittelt werden. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

