Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Polizei findet bei Durchsuchung Drogen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Bereich der Nordstadt Singen hat die Polizei Singen am Mittwochmorgen bei einem 29-jährigen Mann Drogen gefunden. Die Beamten gingen einem Hinweis nach und erwirkten über die Staatsanwaltschaft Konstanz einen richterlich angeordneten Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des bereits polizeibekannten Mannes. Bei ihm fanden die Ermittler knapp 100 Gramm Marihuana und eine Substanz, bei der es sich um Kokain handeln könnte. Außerdem besaß der Verdächtige eine Feinwaage, woraus sich unter anderem ergab, dass er illegal mit Betäubungsmitteln handelte. Weitere Ermittlungen in dem Fall dauern noch an. Der Verdächtige wurde nach den Überprüfungen wieder auf freien Fuß gesetzt.

