Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Geparktes Auto angefahren und sich dann "aus dem Staub gemacht" - Polizei bittet um Hinweise (08. - 11.08.2021)

Allensbach, Lkr. Konstanz (ots)

Vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren ist ein Unbekannter im Zeitraum von Sonntag, 08.08., bis Mittwoch, 11.08, vor dem Anwesen "Im Vogelsang 2A" gegen einen abgestellten Audi gefahren. Ohne sich weiter um den am Audi angerichteten Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte "aus dem Staub". Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen weißen Wagen gehandelt haben, da entsprechende Farbantragungen an dem Audi festgestellt wurden. Hinweise zu der begangenen Unfallflucht oder dem Verursacher nimmt die Polizei Allensbach (07533 97150) entgegen.

