Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbrecher macht sich an einem Kiosk und einem Kassenautomaten zu schaffen (11./12.08.2021)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Gleich an zwei Objekten hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich Hohgarten und Heinrich-Weber-Platz mit Einbruchswerkzeug zu schaffen gemacht. Mit einem Hebelwerkzeug versuchte der Täter die Hintertür eines Kiosks am Heinrich-Weber-Platz aufzubrechen. Hier scheiterte der Unbekannte an der massiven Türe. Unweit des Kiosks machte sich der Einbrecher dann mit seinem Einbruchswerkzeug an einem Kassenautomaten am Gebäude des städtischen Eigenbetriebes Kultur & Tourismus Singen im Hohgarten zu schaffen. Auch an dem Automaten scheiterte der Versuch und der Unbekannte blieb ohne Beute. Die Polizei Singen (07731 888-0) ermittelt in beiden Fällen wegen des versuchten schweren Diebstahls und nimmt Hinweise entgegen.

