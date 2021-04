Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280421-295: Nach Fahrerflucht - Blutprobe angeordnet

Gummersbach (ots)

In der Wagnerstraße hat ein Autofahrer am Dienstagmorgen (27. April) um 8:45 Uhr einen Jägerzaun beschädigt und ist anschließend von der Unfallstellegeflüchtet. Ein Anwohner hatte den Unfall beobachtet.

Demnach fuhr ein Mann mit seinem Auto rückwärts aus der Mozartstraße und prallte dabei gegen den Zaun eines Grundstücks in der Wagnerstraße. Der Zeuge hatte sich das Kennzeichen gemerkt und konnte auch den Fahrer beschreiben. Die Polizei begab sich zur Wohnanschrift des Halters. Ein 53-jähriger Mann passte zur angegebenen Fahrerbeschreibung. Da dieser augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, ordneten die Polizisten eine Blutprobe an. Zudem beschlagnahmten sie seinen Führerschein. Der 53-Jährige stritt die Vorwürfe ab. Die Ermittlungen dauern an.

