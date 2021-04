Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280421-294: Gut aufgepasst - Kinder helfen Beschuldigten zu fassen

Gummersbach (ots)

Kinder lieferten der Polizei am Dienstag (27. April) wertvolle Hinweise, mit deren Hilfe ein Beschuldigter identifiziert werden konnte.

Tatort war der Fasanenweg in Gummersbach-Bernberg. Ein Mann hatte zwischen 17:15 Uhr und 18:10 Uhr im Bereich des evangelischen Gemeindezentrums an zwei geparkten Autos Schaden angerichtet. An beiden Fahrzeugen beschädigte er die Kennzeichen, brach die Heckscheibenwischer ab und trat die Außenspiegel ab. Spielende Kinder hörten den Lärm. Ein 13-Jähriger schilderte der Polizei, er habe den Mann dabei gesehen, wie er die Autos beschädige. Er beschrieb den Mann sehr genau und konnte auch die Fluchtrichtung angeben. Nur wenige Minuten später traf die Polizei im Bereich der Grundschule auf einen Mann, der auf die Beschreibung passte. Es handelte sich um einen 39-jährigen Gummersbacher. Er war deutlich alkoholisiert; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2 Promille. Auf ihn wartet nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung.

