POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Einbruch in Postfiliale

Möhnesee (ots)

Am Samstag, gegen 05:30 Uhr, wurde in die Postfiliale an der Poststraße eingebrochen. Drei unbekannte Täter schlugen ein Fenster ein um sich Zugang zum Objekt zu verschaffen. Hier konnten Sie einen geringen Bargeldbetrag erbeuten. Die drei Männer wurden von einem Zeugen gesehen der sie wie folgt beschreibt: Sie waren etwa 1,80 Meter groß, hatten ein jugendliches Erscheinungsbild, waren dunkel bekleidet und trugen weiße Turnschuhe sowie einen Mund-Nase-Schutz. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

