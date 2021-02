Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach-Langenrain - Liggeringen, Landkreis Konstanz) 50 Müllsäcke illegal auf einem Holzlagerplatz an der Landesstraße 220 abgelagert - Polizei bittet um Hinweise (24.02.2021)

Allensbach-Langenrain - Liggeringen, L 220, Landkreis Konstanz (ots)

Vermutlich während den vergangenen Tagen oder auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter 50 mit Bauschutt und Dachdämmmaterial gefüllte blaue Müllsäcke illegal auf einem an der Landesstraße 220 zwischen Langenrain und Liggeringen gelegenen Holzlagerplatz abgelagert. Die große Anzahl der Müllsäcke, welche rund 30 Quadratmeter des Lagerplatzes bedeckten, wurden am Mittwochmittag festgestellt. Für den Transport der Müllsäcke an den Holzlagerplatz müssen die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug oder auch einen Anhänger benutzt haben. Die Polizei Allensbach (07533 97149) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Verursachern des abgelagerten Mülls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell