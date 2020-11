Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Taschendiebe auf frischer Tat ertappt

LippstadtLippstadt (ots)

Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei am Mittwoch, gegen 13:05 Uhr, drei Taschendiebe in einem Geschäft an der Störmeder Straße. Zwei Frauen, 37 und 22 Jahre alt, und ein 18-jähriger Mann wurden von den Beamten dabei beobachtet, wie sie die Kunden auf der Suche nach einem Opfer unter die Lupe nahmen. Nach dem Griff in eine Handtasche und dem Entwenden eines Portemonnaies konnten die Täter festgenommen werden. Sie wurden ins Gewahrsam gebracht. Die bulgarischen Staatsbürger werden heute dem Haftrichter vorgeführt. (wo)

