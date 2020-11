Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Balkonsturz

WerlWerl (ots)

Am Donnerstagmorgen ist ein 30-jähriger Soester an der Straße "An den sieben Quellen" von einem Balkon gestürzt. Ein Fremdverschulden kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (wo)

