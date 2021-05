Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Firmeneinbruch Teil 2

Lippstadt (ots)

Bei einem weiteren Einbruch in das Gebäude eines Hausmeisterservice an der Straße Ostenfeldmark, konnten die Diebe Beute machen. Sie brachen in das Gebäude ein und und schafften aus den Büros zwei Tresore in die Lagerhalle. Beide Stahlschränke wurden dort gewaltsam geöffnet und der Inhalt entwendet. Auch zu diesem Fall bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer02941-91000. (lü)

