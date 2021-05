Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Firmeneinbruch

warstein (ots)

Im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagvormittag brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude am Walter-Rathenau-Ring ein. Sie hebelten ein Fenster an der Rückseite des Elektrobetriebs auf um ins Innere zu gelangen. Hier wurden mehrere Bürotüren aufgebrochen und die Räume durchsucht. Die Diebe erbeuteten einen Bargeldbetrag. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (lü)

