Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Einbruch in Firmengebäude

Warstein (ots)

Im Zeitraum von Montagmittag bis Sonntagmorgen wurde in ein Firmengebäude an der Friedrich-Harkort-Straße eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf um in das Innere eines Holz-Fachmarktes einzudringen. Hier wurden mehrere Türen aufgebrochen um in die Büroräume zu gelangen. Die Täter durchsuchten Schränke und erbeuteten dabei etwas Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

