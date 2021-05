Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Rotlicht missachtet - Zwei Verletzte

Soest (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (24. Mai), um 13.32 Uhr, wurden eine Frau aus Bad Sassendorf und ein Mann vom Möhnesee, teils schwer verletzt. Nach Zeugenangaben befuhr der 41-jährige Mann vom Möhnesee mit seinem Wagen die B475 vom Lippetal aus kommend in Richtung A44. An der Kreuzung B475/Weslarner Weg missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und kollidierte mit dem Wagen einer 27-jährigen Bad Sassendorferin. Diese befuhr zuvor den Weslarner Weg in Richtung Soest. Der Autofahrer wurde mit schweren und die Autofahrerin mit leichten Verletzungen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme setzte die Polizei eine Drohne ein. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für circa 1,5 h gesperrt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell