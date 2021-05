Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt- Firmeneinbruch

Lippstadt (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Straße Ostenfeldmark ein. Sie drangen gewaltsam in die Räume einer Palettenbaufirma ein und durchsuchten dort die Büroräume. Ob etwas entwendet wurde steht zur Zeit noch nicht fest. Zeugen, die Angaben zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

