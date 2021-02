Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilung des Hauptzollamtes Bremen & der Autobahnpolizei Ahlhorn: Kontrolle eines Pkws auf der A1 1 im Bereich der Gemeinde Dötlingen führt zum Auffinden von Medikamenten und Betäubungsmitteln

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 15. Februar 2021, kontrollierten Beamte des Hauptzollamtes Bremen in den Abendstunden einen polnischen Pkw auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen an der A1 in Fahrtrichtung Bremen, im Bereich der Gemeinde Dötlingen.

Bei der Durchsuchung des Pkws fanden die Zollbeamten beim 24-jährigen Beifahrer aus Delmenhorst circa 15 Gramm Amphetamine, einen Joint, 100 Anabolika-Tabletten sowie ein halbes Gramm Crystal-Meth. Da die Zollbeamten den Verdacht hatten, dass der 22-jährige Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte, baten sie Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn um Unterstützung.

Der Verdacht der Drogenbeeinflussung bestätigte sich, sodass dem Mann von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Bezüglich der im Fahrzeug gefundenen Drogen nahmen die Beamten Kontakt mit einem Bereitschaftsstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Oldenburg auf, der aufgrund von Gefahr im Verzug die Durchsuchung der Wohnung des 24-jährigen Beifahrers anordnete.

Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten des Zolls sowie der Autobahnpolizei Ahlhorn nochmals 100 Tabletten Anabolika sowie 2 Gramm Amphetamine und ein Butterflymesser und beschlagnahmt diese. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz eingeleitet.

