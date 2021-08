Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkrs. RW) Nach Unfall mit plattem Reifen nach Hause

Schiltach/Hornberg (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen hat ein 61-jähriger bei Schiltach einen Baum neben der Straße gerammt und dabei einen Weidezaun durchbrochen. Danach setzte der Mann trotz erheblicher Beschädigung seines VW seine Fahrt bis nach Hornberg fort. Da nach dem Unfall Karosserieteile an dem Vorderreifen des Autos streiften, war dieser nach wenigen Metern auch platt. Dennoch setzte der Mann die Fahrt in der Hoffnung fort, seinen Wohnort zu erreichen. Rund 13 Kilometer später In Hornberg, gab auch der platte Reifen nach und löste sich von der Felge. Mit dem blanken Metall am Vorderrad und hinterlassenen deutlich sichtbaren Spuren im Straßenbelag schaffte es der 61-Jährige dann, das Auto tatsächlich noch drei Kilometer weit zu sich nach Hause zu bringen. Allerdings fiel dies einem Zeugen auf, der die gefährliche Fahrt der Polizei meldete. Diese ermittelt nun wegen Unfallflucht. Den Schaden an dem VW schätzt die Polizei auf 7000 Euro.

