Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Brand bricht in Keller aus

Deißlingen (ots)

Noch unklar ist die Ursache für einen Kellerbrand in der Bahnhofstraße am Mittwochabend, der gegen 18.30 Uhr in der Bahnhofstraße ausgebrochen ist. Polizei und Feuerwehr konnten dennoch mittlerweile die Brandausbruchstelle lokalisieren. Hierbei handelt es sich um ein Kellerabteil für eine Wohnung, die in dem Gebäudekomplex noch gar nicht bezogen ist, aber trotzdem schon vollgestellt war. Wer den Keller tatsächlich nutzte, ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern daher noch an. Zu dem Brand, der zunächst als "Vollbrand" gemeldet worden war, rückten neben der Polizei und Rettungsdienst die Feuerwehren Deißlingen und Rottweil mit 45 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen, darunter auch einer Drehleiter, aus. Verletzt wurde bei dem Brand trotz starker Qualmentwicklung niemand. Die Bewohner des betreffenden Gebäudeteils waren zuvor schon rechtzeitig evakuiert worden. Den Sachschaden, der bei dem Brand entstanden ist, schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell