Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Scheibe eines Restaurants mit Stein eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise (10./11.08.2021)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter mit einem Steinwurf eine Glasscheibe am Eingang eines Restaurants in der Salmannsweilerstraße, schräg gegenüber der Einmündung Färbergasse eingeschlagen. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Polizei Stockach (07771 9391-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

