Polizei Düren

POL-DN: Einbruchsversuche in Mehrfamilienhaus

Vettweiß (ots)

Aufbruchspuren an Fenstern und Türen zeugen davon, dass Unbekannte versuchten, in mehrere Wohnungen in Jakobwüllesheim einzusteigen. Es gelang ihnen jedoch nicht.

Der oder die Einbrecher hatten das Mietshaus im Bendenweg in der Zeit zwischen Sonntagabend, 23:00 Uhr, und Montagmittag, 14:00 Uhr, aufgesucht. Hier hatten sie versucht, die Hauseingangstür sowie ein Kellerfenster aufzuhebeln. Dies misslang ihnen ebenso wie die gewaltsamen Bemühungen, Balkontüren zweier Wohnungen zu öffnen.

Haben Sie zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts beobachtet? Melden Sie diese bitte an den Notruf 110 der Polizei. Jeder Hinweis zählt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell