Polizei Düren

POL-DN: Achtung: Betrüger am Telefon!

Kreis Düren (ots)

Seit Anfang der Woche gehen vermehrt Anrufe besorgter Senioren bei der Polizei ein. Alle hatten Anrufe angeblicher Mitarbeiter von Banken oder Sparkassen bekommen.

Die Erzählung am Telefon in den sechs bislang bekannt gewordenen Fällen war immer die gleiche. Die unbekannten Anrufer schilderten, dass es eine unberechtigte Abbuchung von den Konten der Angerufenen in Höhe von 6.000 Euro oder mehr gegeben habe. Sie sollen in der Angelegenheit einen Polizisten anrufen. Während vier der Angerufenen misstrauisch wurden und die genannte Rufnummer nicht wählten, riefen zwei der Senioren zurück. In einem Fall schöpfte das ausgesuchte Betrugsopfer noch Verdacht und beendete das Gespräch. In einem Fall allerdings ließ sich eine Frau von dem angeblichen Sicherheitsbeamten zu überreden, mehrere tausend Euro von ihrem Konto auf ein "Sicherheitskonto" zu überweisen, um ihr angeblich gehacktes Konto zu schützen. Derartige Anrufe konzentrierten sich auf den Nordkreis. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass auch in weiteren Städten und Gemeinden des Kreises Düren Betrüger versuchen werden, an das Geld argloser Menschen zu kommen. Seien Sie misstrauisch, wenn unbekannte Personen sie auffordern, Geld zu überweisen. Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder wenden Sie sich im Zweifel an Ihre Polizei.

