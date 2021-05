Polizei Düren

POL-DN: Mutmaßliche Einbrecher beobachtet

Düren (ots)

Am Samstagmittag wurde in Birkesdorf ein Einbruch in eine Wohnung verübt. Die Täter wurden wahrscheinlich beobachtet.

Einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Nordstraße fiel gegen 13:45 Uhr die offen stehende und augenscheinlich aufgebrochene Wohnungstür an einer Nachbarwohnung auf. Sie informierte die Polizei, die zur Spurensuche und -sicherung ausrückte und erste Ermittlungen im Umfeld durchführte.

Ein weiterer Anwohner wusste zu berichten, dass gegen 13:20 Uhr ein Pkw vor dem Haus gehalten hatte und ein Mann und eine Frau ausgestiegen waren. Diese hatten das Mehrfamilienhaus betreten und es kurz darauf mit zwei großen Taschen wieder verlassen. Ob es sich bei dem beobachteten Pärchen um die Einbrecher handelt, steht nicht zweifelsfrei fest. Es handelte sich laut Beschreibung um einen Mann von circa 1,80 m Größe und sportlicher Statur sowie eine schlanke Frau, die einen weißen Rock trug. Mutmaßlich waren beide osteuropäischer Herkunft. Sie waren mit einem braunen Pkw mit belgischen Kennzeichen unterwegs, vermutlich einem Land Rover.

Hinweise auf die Personen oder das Fahrzeug werden an den Polizeinotruf 110 erbeten.

