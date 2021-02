Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe: Einbrecher entwendete Uhren aus einer Wohnung

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Bergzaberner Straße in der Nordweststadt in Karlsruhe in eine Wohnung ein und entwendete mehrere Uhren. Der Einbrecher hebelte die Terrassentür am Dienstag, in der Zeit zwischen 07 und 20 Uhr auf. Im Anschluss durchwühlte der Unbekannte einige Zimmer. Es wurden mehrere Uhren gestohlen und es entstand ein Sachschaden an der Terrassentür in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 entgegen.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell