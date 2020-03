Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auffahrunfall fordert drei Verletzte

Grevenbroich (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Freitagmorgen (06.03.) auf der Energiestraße in Grevenbroich verletzten sich drei Insassen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr, gegen 07:20 Uhr, die 41-jährige Fahrerin eines Opel Kleinwagen auf den Mercedes eines 31-jährigen Jülicher auf. Dieser war auf der Energiestraße aus Richtung Neurath kommend in Richtung Frimmersdorf unterwegs und beabsichtigte, auf das Gelände eines Energieunternehmens abzubiegen. Rettungskräfte brachten die Lenkerin des Opel und ihre 12-jährige Beifahrerin zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

