Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannte beschädigen gleich mehrere Autos - Polizei bittet um Hinweise (12.08.2021)

Tuttlingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags haben Unbekannte im Bereich Schützenstraße, Uhlandstraße, Robert-Koch-Straße und Leutenbergstraße gleich mehrere Autos mutwillig beschädigt. Hierbei machten sich die Täter an einem Polo, einem Volvo, einem Audi sowie einem Renault zu schaffen und schlugen an den Fahrzeugen jeweils eine Scheibe ein. Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen 2.00 Uhr und 4.30 Uhr in Frage, da Anwohner entsprechende Geräusche gehört hatten. Die Polizei Tuttlingen ermittelt nun wegen des Tatbestandes der Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

