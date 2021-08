Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Unfall beim Ausparken

Sulz (ots)

Auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße hat es am Donnerstagmorgen gekracht. Eine 36 Jahre alte Frau am Steuer eines Renault-Van fuhr rückwärts aus einer Parkbucht heraus, als ein 20-jähriger in seinem VW gerade auf den Parkplatz einbog. Beim Zusammenstoß der beiden Autos entstand nach Schätzung der Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Frau wurde von der Polizei verwarnt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell