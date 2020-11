POL-OH: Zeugin wird auf Einbrecher aufmerksam: Wer kann Hinweise auf die beiden Männer geben?

Polizeipräsidium Osthessen

Zeugin wird auf Einbrecher aufmerksam: Wer kennt die beiden Männer?

Künzell - Zwei bislang unbekannte Täter hebelten am Mittwoch (11.11.), gegen 11:30 Uhr, die Terassentür eines Einfamilienhauses in der Schulstraße auf. Bei Betreten der Räumlichkeiten durch einen der Männer wurde eine im Haus anwesende Zeugin auf den Einbrecher aufmerksam und schrie ihn lautstark an. Daraufhin ergriffen die Täter ohne Diebesgut die Flucht.

Bei den Tatverdächtigten handelt es sich um zwei Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Beide waren mit einer dunkelblauen Hose und Jacke sowie einer Mütze bekleidet. Mindestens einer der Tatverdächtigten trug helle Schuhe. Ihr Gesicht hatten die Männer mit einem Schal oder einer Gesichtsmaske bedeckt.

