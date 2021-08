Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach, Lkrs. VS) Kühllastwagen löst Brandmelder aus

Niedereschach-Kappel (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr, weil ein Brandmelder Alarm auslöste. Die Feuerwehren Niedereschach, Kappel und Fischbach rückten deswegen zu einer Gaststätte in die Eschachstraße aus. Wie es sich schnell herausstellte, handelte es sich aber um einen falschen Alarm. An einem Lastwagen mit Gefriergut, der Waren anlieferte, strömte eiskalte Luft direkt in den Melder, der deswegen auslöste. Nachdem die Ursache geklärt war, wurde der Melder wieder scharf gestellt.

