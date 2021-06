Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210625.3 Itzehoe: Zeugen nach Brandstiftung gesucht!

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute haben Unbekannte im Itzehoer Stadtteil Edendorf ein Fahrzeug in Brand gesetzt. An dem Wagen entstand ein Totalschaden, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Gegen 02.15 Uhr entzündeten Brandstifter einen Opel Meriva, der sich in der Lise-Meitner-Straße auf einem neben der Fahrbahn liegenden Parkstreifen befand. Das Fahrzeug brannte trotz des Einsatzes der Feuerwehr komplett aus. Ein sich vor dem Brandobjekt befindender Renault wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, die Hitze zerstörte insbesondere Kunststoffteile am Heck. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei mehreren tausend Euro liegen, eine intensive Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Zeugen, die in der Nacht im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich bei der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell