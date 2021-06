Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210625.2 Krempe: Einbruch in ein Gebäude der Stadt Krempe

Krempe (ots)

Zu Wochenbeginn ist es in Krempe zu einem Einbruch in das Haus der Krempermarsch gekommen. Die Täter richteten einige Schäden an und erbeuteten etwas Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von Montag, 20.15 Uhr, bis Dienstag, 07.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf unklarem Wege Zutritt zu dem Gebäude in der Stiftstraße. Sie brachen Türen auf, durchsuchten einige Räume und Behältnisse und erlangten schließlich einen geringen Bargeldbetrag. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell