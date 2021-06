Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210624.2 Hemmingstedt: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Hemmingstedt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in Hemmingstedt einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und entleert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Dienstag, 21.00 Uhr, bis Mittwoch, 08.30 Uhr, suchten Täter einen Zigarettenautomaten auf einem Parkplatz an einem Imbiss in der Meldorfer Straße auf. Sie öffneten das Gerät gewaltsam und entnahmen eine unbekannte Menge an Tabakwaren und Bargeld.

Hinweise auf die Diebe gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell