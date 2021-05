Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ökonomiegebäude abgebrannt

Offenburg (ots)

Am Samstag brach um kurz vor 13:00 Uhr in OG-Rammersweier in einem Ökonomiegebäude, welches direkt an ein Wohnhaus angebaut war, aus noch unbekannter Ursache ein Feuer aus. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden, so dass ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden konnte. Das Ökonomiegebäude hingegen wurde ein Raub der Flammen. Durch die Hitzeentwicklung wurden in dem dicht bebauten Wohngebiet Nachbaranwesen leicht beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 100.000 Euro taxiert.

/BBM

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell